Над Краснодарским краем уничтожили десятки беспилотников

Расчёты ПВО Министерства обороны России уничтожили несколько десятков беспилотников на территории Краснодарского края и над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин. Все цели, угрожавшие курорту, на данный момент нейтрализованы.

Источник: Life.ru

Глава города подчеркнул, что пострадавших нет, разрушений инфраструктуры и возгораний пока не зафиксировано. При этом режим опасности атаки беспилотников продолжает действовать, угроза сохраняется.

Все экстренные службы и силы города приведены в полную готовность. Жителей и гостей курорта просят сохранять бдительность, строго соблюдать меры предосторожности и при обнаружении подозрительных предметов или происшествий немедленно звонить по номеру 112.

Ранее Life.ru писал, что ночью жители Сочи и Адлера проснулись от серии мощных взрывов. Очевидцы рассказали о дрожащих стёклах, сработавшей сигнализации автомобилей и воющих сиренах во время отражения атаки БПЛА.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

