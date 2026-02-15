Над Краснодарским краем уничтожили десятки беспилотников

Глава города подчеркнул, что пострадавших нет, разрушений инфраструктуры и возгораний пока не зафиксировано. При этом режим опасности атаки беспилотников продолжает действовать, угроза сохраняется.
Все экстренные службы и силы города приведены в полную готовность. Жителей и гостей курорта просят сохранять бдительность, строго соблюдать меры предосторожности и при обнаружении подозрительных предметов или происшествий немедленно звонить по номеру 112.
Ранее Life.ru писал, что ночью жители Сочи и Адлера проснулись от серии мощных взрывов. Очевидцы рассказали о дрожащих стёклах, сработавшей сигнализации автомобилей и воющих сиренах во время отражения атаки БПЛА.
