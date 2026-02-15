В Германии произошло новое громкое ограбление банка

В комментарии газете представитель местной полиции Томас Гиссинг уточнил, что во время обеденного перерыва в пятницу неизвестные проникли в подвал банка, где находится хранилище, через световую шахту и вскрыли 14 ячеек. Масштаб ущерба пока неясен. По информации издания, проникновение было обнаружено только после того, как ряд сотрудников пожаловались на плохое самочувствие — выяснилось, что грабители распылили в подвале неизвестное вещество.