Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье водитель намеренно сбил двух человек и скрылся

Прокуратура начала проверку.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Приморского края взяла на контроль установление обстоятельств происшествия на улице Сахалинской во Владивостоке, где водитель автомобиля совершил наезд на двух человек и скрылся. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Поводом для вмешательства надзорного ведомства стала видеозапись, появившаяся в социальных сетях. На кадрах видно, как легковой автомобиль в районе дома № 3 на улице Сахалинской сбивает людей. После этого водитель скрылся с места происшествия.

По данному факту прокуратура организовала проверку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также личность водителя и его возможные мотивы. Процессуальная проверка проводится правоохранительными органами.

«Ход и результаты процессуальной проверки поставлены надзорным ведомством на контроль», — рассказали в прокуратуре.

По итогам проверки будет принято законное и обоснованное решение. Ситуация остается на особом контроле до полного выяснения всех деталей произошедшего.