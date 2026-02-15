Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА

В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в воскресенье, 15 февраля, сообщили в оперативном штабе региона.
По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 67 человек и 20 единиц техники, включая сотрудников МЧС России по Краснодарскому краю. На месте работают оперативные службы, информация уточняется, говорится в сообщении.
7 февраля на предприятии в Конаковском округе Тверской области произошло возгорание после отражения атаки БПЛА.
26 января в Славянске-на-Кубани осколки беспилотника упали на территорию двух предприятий, что привело к возгораниям. В результате инцидента один человек был ранен.