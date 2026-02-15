В результате падения БПЛА на Кубани загорелся резервуар с нефтепродуктами

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия работают экстренные службы. К тушению пожара привлечены 67 человек и 20 единиц техники.
Ранее сообщалось, что расчёты ПВО Министерства обороны России уничтожили несколько десятков беспилотников на территории Краснодарского края и над акваторией Чёрного моря. Мэр Сочи Андрей Прошунин подчеркнул, что пострадавших нет, разрушений инфраструктуры и возгораний пока не зафиксировано.
