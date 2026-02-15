Ричмонд
В результате падения БПЛА на Кубани загорелся резервуар с нефтепродуктами

В посёлке Волна Темрюкского района Краснодарского края произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами. Причиной стало падение обломков беспилотного летательного аппарата, сообщили в оперштабе.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия работают экстренные службы. К тушению пожара привлечены 67 человек и 20 единиц техники.

Ранее сообщалось, что расчёты ПВО Министерства обороны России уничтожили несколько десятков беспилотников на территории Краснодарского края и над акваторией Чёрного моря. Мэр Сочи Андрей Прошунин подчеркнул, что пострадавших нет, разрушений инфраструктуры и возгораний пока не зафиксировано.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

