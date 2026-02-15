Ричмонд
Водитель умышленно переехал двух человек во Владивостоке (видео)

Прокуратура Приморского края организовала проверку по факту умышленного наезда автомобиля на двух граждан во Владивостоке. Инцидент произошел в районе дома № 3 на улице Сахалинской. Об этом в воскресенье, 15 февраля, сообщили в надзорном ведомстве.



Поводом для проверки стала видеозапись, опубликованная в соцсетях, на которой зафиксирован момент наезда. Водитель скрылся с места происшествия.

— Ход и результаты процессуальной проверки поставлены надзорным ведомством на контроль, — говорится в сообщении прокуратуры.

По информации Telegram-канала «PrimaMedia.Приморье», инцидент произошел на улице Сахалинской, 13. Между водителем такси и двумя пассажирами возник конфликт, после которого таксист умышленно сбил мужчин. Пытаясь скрыться, он выехал на тротуар, съехал с лестницы и врезался в дерево, после чего бросил автомобиль и убежал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

4 февраля Одинцовский городской суд вынес вердикт по делу таксиста по фамилии Гаджиев, который насмерть сбил восьмилетнего мальчика во дворе дома. Мужчину приговорили к двум годам колонии.