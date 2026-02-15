Водитель умышленно переехал двух человек во Владивостоке (видео)

По информации Telegram-канала «PrimaMedia.Приморье», инцидент произошел на улице Сахалинской, 13. Между водителем такси и двумя пассажирами возник конфликт, после которого таксист умышленно сбил мужчин. Пытаясь скрыться, он выехал на тротуар, съехал с лестницы и врезался в дерево, после чего бросил автомобиль и убежал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.