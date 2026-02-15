Мошенники внедряют поддельное VPN-приложение для получения микрозаймов

Так, в них указано, что аферисты через мессенджеры рассылают ссылки на скачивание приложения VPN. Потенциальная жертва после перехода по ней видит, как начинается загрузка сервиса, а потом система перенаправляет ее в настройки телефона для подтверждения установки. При этом человек, давая согласие на установку, разрешает мошенникам получить доступ к гаджету и содержащейся в нем информации.