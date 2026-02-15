Крыша в огне и дым из окон: три человека пострадали за сутки в пожарах в Приморье

В Приморье за минувшие сутки зафиксировано 23 пожара. На 13 из них реагировали сотрудники МЧС России. В Уссурийске помощь врачей понадобилась троим мужчинам, а в Артеме сгорела часть дома. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
В Артеме на улице Репина загорелся частный дом. Когда пожарные расчеты прибыли на место, пламя уже полностью охватило крышу здания. Огонь удалось ликвидировать на площади около 40 квадратных метров. Специалисты уже установили предварительную причину — аварийный режим работы электрооборудования.
В Уссурийске произошло сразу два инцидента с пострадавшими. В переулке Тихий загорелась квартира на четвертом этаже многоэтажки. Из окон валил дым, внутри горели личные вещи. Площадь пожара составила четыре квадратных метра, однако не обошлось без жертв. Пострадали двое мужчин 50 и 46 лет.
Еще один вызов в Уссурийске поступил с улицы Ивасика. Там загорелся одноэтажный дом на четыре квартиры.
«Пожарные обнаружили, что в одной из комнат горит мусор и полы. Площадь возгорания была небольшой — около квадратного метра, но травмы получил 39-летний местный житель», — рассказали в МЧС Приморского края.