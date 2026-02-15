Крыша в огне и дым из окон: три человека пострадали за сутки в пожарах в Приморье

В Уссурийске произошло сразу два инцидента с пострадавшими. В переулке Тихий загорелась квартира на четвертом этаже многоэтажки. Из окон валил дым, внутри горели личные вещи. Площадь пожара составила четыре квадратных метра, однако не обошлось без жертв. Пострадали двое мужчин 50 и 46 лет.