На «Красноярских Столбах» девушка получила травму бедра. Это случилось накануне в субботу, 14 февраля, возле скалы «Ермак». Самостоятельно выйдти она не могла, требовалась помощь в эвакуации. Дежурившие на выдвижном посту нацпарка спасатели вынесли туристку на носилках с территории и передали бригаде скорой помощи.
Но это еще не все. Поздним вечером пришло сообщение, что в районе улицы Базайской ушли в лес и потерялись три девушки. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда более двух часов искали подруг и обнаружили их только после полуночи, затем передали их сотрудникам полиции.
Также спасатели предупреждают тех, кто направится гулять на «Столбы» в воскресенье и в любой другой день: соблюдайте меры безопасности.