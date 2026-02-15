Ричмонд
На «Красноярских Столбах» девушка получила травму бедра

Красноярские спасатели вызволили из беды туристку возле скалы «Ермак».

Источник: Комсомольская правда

На «Красноярских Столбах» девушка получила травму бедра. Это случилось накануне в субботу, 14 февраля, возле скалы «Ермак». Самостоятельно выйдти она не могла, требовалась помощь в эвакуации. Дежурившие на выдвижном посту нацпарка спасатели вынесли туристку на носилках с территории и передали бригаде скорой помощи.

Но это еще не все. Поздним вечером пришло сообщение, что в районе улицы Базайской ушли в лес и потерялись три девушки. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда более двух часов искали подруг и обнаружили их только после полуночи, затем передали их сотрудникам полиции.

Также спасатели предупреждают тех, кто направится гулять на «Столбы» в воскресенье и в любой другой день: соблюдайте меры безопасности.