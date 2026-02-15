На «Красноярских Столбах» девушка получила травму бедра

Но это еще не все. Поздним вечером пришло сообщение, что в районе улицы Базайской ушли в лес и потерялись три девушки. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда более двух часов искали подруг и обнаружили их только после полуночи, затем передали их сотрудникам полиции.