Глава СКР потребовал доклад о нападении стаи собак на ребенка в Омске

Семилетнего мальчика искусали безнадзорные животные в поселке Степном.

Источник: Комсомольская правда

СУ СК России по Омской области возбудило уголовное дело после нападения бездомных собак на семилетнего ребенка. 15 февраля председатель ведомства Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о разбирательствах.

Инцидент произошел в текущем месяце в поселке Степном, где обитает большое количество животных, не имеющих владельцев. Собаки они регулярно проявляют агрессию к местным жителям. Люди много раз обращались в профильные структуры, но результата это не принесло — меры по отлову не принимаются.

В центральном аппарате СКР проконтролируют исполнение поручение Бастрыкина, о ходе расследования и его итогах информацию предоставит руководитель регионального управления ведомства Виталий Батищев.

Ранее мы писали, что СК заинтересовался проблемой матери двух участников СВО, живущей в аварийном доме.

