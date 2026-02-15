Глава СКР потребовал доклад о нападении стаи собак на ребенка в Омске

СУ СК России по Омской области возбудило уголовное дело после нападения бездомных собак на семилетнего ребенка. 15 февраля председатель ведомства Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о разбирательствах.
Инцидент произошел в текущем месяце в поселке Степном, где обитает большое количество животных, не имеющих владельцев. Собаки они регулярно проявляют агрессию к местным жителям. Люди много раз обращались в профильные структуры, но результата это не принесло — меры по отлову не принимаются.
В центральном аппарате СКР проконтролируют исполнение поручение Бастрыкина, о ходе расследования и его итогах информацию предоставит руководитель регионального управления ведомства Виталий Батищев.
