Глава СКР потребовал доклад о нападении стаи собак на ребенка в Омске

Инцидент произошел в текущем месяце в поселке Степном, где обитает большое количество животных, не имеющих владельцев. Собаки они регулярно проявляют агрессию к местным жителям. Люди много раз обращались в профильные структуры, но результата это не принесло — меры по отлову не принимаются.