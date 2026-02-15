В ФРГ грабители пробрались в хранилище банка и смогли уйти незамеченными

Напомним, в конце декабря в немецком Гельзенкирхене (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) было совершено ограбление банка Sparkasse. Преступники просверлили огромное отверстие в стене офиса. Они забрали с собой деньги и ценности, похищенные из частных сейфов в хранилище. Общую сумму ущерба оценили примерно в 34 миллиона евро. Таким является размер страховых выплатах арендаторам взломанных ячеек.