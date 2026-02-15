В ФРГ грабители пробрались в хранилище банка и смогли уйти незамеченными

Трое неизвестных совершили ограбление банка в городе Штуре (федеральная земля Нижняя Саксония, ФРГ) и смогли скрыться незамеченными, написала немецкая газета Bild со ссылкой на местную полицию.
Злоумышленники пробрались в хранилище филиала Volksbank во время обеденного перерыва в пятницу, 13 февраля.
«Преступники сбежали, объем украденного неизвестен, а многие клиенты беспокоятся за свои сбережения», — отмечается в статье.
Правоохранительные органы уточнили, что на грабителях была голубая спецодежда. Представитель полиции Томас Гиссинг рассказал, злоумышленники проникли в подвал банка через световую шахту. В хранилище они вскрыли 14 ячеек.
Взлом был выявлен только после того, как несколько сотрудников банка почувствовали себя плохо. Позже выяснилось, что злоумышленники распылили в подвале неизвестное вещество.
Напомним, в конце декабря в немецком Гельзенкирхене (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) было совершено ограбление банка Sparkasse. Преступники просверлили огромное отверстие в стене офиса. Они забрали с собой деньги и ценности, похищенные из частных сейфов в хранилище. Общую сумму ущерба оценили примерно в 34 миллиона евро. Таким является размер страховых выплатах арендаторам взломанных ячеек.