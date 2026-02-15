Шесть лет взаперти: как жил отрубивший матери голову житель Кумертау

Жителей небольшого городка Кумертау на юге Башкортостана в начале февраля потрясло жестокое убийство матери 25-летним сыном. Мужчину многие друзья и знакомые знали исключительно с хорошей стороны.
Что произошло в роковой день, почему мужчина шесть лет не выходил из дома и из-за чего он расправился с матерью — в материале aif.ru.
Что произошло в день трагедии?
В последнее время 25-летний мужчина жил один. В начале февраля к нему в гости зашла мама. Женщина, вероятно, попыталась вразумить сына изменить образ жизни, но он разозлился и напал на нее.
В этот момент женщина сидела на стуле на кухне. Сын схватил ее за одежду и начал бить по голове и шее. Мужчина не ограничился руками и ногами, он схватил топор и начал бить им женщину.
Когда мать скончалась, отпрыск решил замести следы. Он отрубил родительнице голову, расчленил ее тело и разложил по пакетам. Позже он собирался избавиться от улик, но не успел.
«В настоящее время следователями продолжается сбор и закрепление доказательственной базы, назначен ряд судебных экспертиз», — сообщили в местном СК.
Мужчину заключили под стражу. Его обвиняют в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
«Был нормальным парнем».
Кумертау — довольно небольшой город. Население — около 50 тысяч человек, поэтому новость о зверском убийстве быстро разошлась по населенному пункту.
Знакомые и друзья по кадрам следственной съемки узнали молодого человека. Многие из них охарактеризовали его как хорошего и всегда помогающего мужчину. Однако, по их словам, несколько лет назад он резко изменился.
«Он был хорошим человеком. Всегда придет на помощь, выслушает, поддержит, тащил бездомных животных домой, чтобы накормить. Были события, которые его подкосили. В этом, наверное, и есть вся проблема. Он не просил и не принимал помощи. Сейчас он совершенно не тот паренек, которого я знала. А сломленный человек с очерствевшей душой», — сообщила Юлия (имя изменено).
Еще одна знакомая обвиняемого в беседе с aif.ru подтвердила, что раньше он не был жестоким. При этом родственница убитой рассказала о добровольном заточении, в котором мужчина провел последние шесть лет.
«Он шесть лет сидел дома, не выходил из дома, сидел с закрытыми шторами», — написала Галина.
«Писали записки и бросали под дверь».
По словам Юлии, трагедии предшествовали годы добровольного затворничества, причиной которого могли стать наркотики.
«Раньше он был абсолютно нормальным. Мы очень близко дружили, постоянно вместе были. Знакомы с детства. Ему пытались помочь, я ходила на эту квартиру кучу раз, да и не только я. Но такой поступок никак нельзя оправдать. Наверно, все дело в наркотиках», — рассказала девушка.
По словам Юлии, в последнее время обвиняемый не употреблял запрещенные препараты, однако за несколько лет они успели нанести серьезный вред его организму.
«Он ничего такого раньше не делал, просто в один момент началось. Он потом бросил, но уже что-то сломалось, умерло в нем. Он стал жить один, не выходил из квартиры лет шесть. Буквально не выходил. Ему носили продукты, сигареты. В самом начале он пустил меня поговорить. Уже был не похож на себя. Потом я ходила еще несколько раз, звонила, бросала записки под дверь. Но он вообще не выходил на связь и дверь не открывал», — добавила она.
Местный житель Дмитрий (имя изменено), который знал обвиняемого, добавил, что он состоял на учете из-за проблем с психикой.
«Он на учете состоял, был не здоров», — сообщил aif.ru Дмитрий (имя изменено).
Сейчас знакомые и друзья чувствуют и свою вину за произошедшее, поскольку не приняли никаких мер, зная, что обвиняемый проявляет странные наклонности.
