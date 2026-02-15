Черный Валентин: пять человек погибли в огне в самый романтичный праздник

В ночь на 14 февраля в Хабаровском крае произошла трагедия, которая потрясла даже видавших виды следователей. В поселке Кукан Хабаровского района сгорел частный дом. В огне погибла многодетная мать и ее четверо детей. Те, кто жил по соседству, до сих пор не могут прийти в себя и строят страшные догадки: они уверены, что это был не просто несчастный случай.
«Хорошие ребята были»: какими запомнили погибших односельчане.
По данным следствия, пламя вспыхнуло под утро, жильцы не смогли выбраться из дома.. В результате пожара оборвались жизнь женщины и ее четверых детей. В поселке сейчас траур — местные жители переживают горечь утраты, вспоминая, какой была эта семья при жизни.
Старшему ребенку в семье было 18 лет, он уже был почти взрослым. Следом за ним росли восьмилетние двойняшки и самый маленький — двухлетний малыш.
«Такое горе! Старшему из детей было уже 18 лет, восьмилетние двойняшки и младшему всего два года. Хорошие ребята были», — поделилась с aif.ru жительница села по имени Мария.
Вопреки расхожему стереотипу о проблемах в многодетных семьях, соседи подчеркивают: здесь все было иначе. Дети не знали нужды и выглядели достойно.
«Знаю, что жили они хорошо, дети были всегда опрятны и не голодные. Небедно жили», — рассказала другая собеседница издания.
Версия о поджоге: «Пожар случайным не считают».
Однако главная боль и шок местных жителей связаны не только с фактом гибели людей, но и с обстоятельствами трагедии. В маленьких поселках слухи распространяются быстро, и в данном случае они указывают на криминальный след. Разговоры о том, что это был поджог, начались практически сразу после того, как пожарные потушили пламя.
Соседи обратили внимание на странные детали, которые не укладываются в картину обычного возгорания из-за неисправной проводки или забытой конфорки. По словам очевидцев, у погибших не было шансов на спасение.
«Многие уверены, что это был поджог из мести. Незадолго до пожара в поселке произошла стрельба, в которой погиб несовершеннолетний парень. И этот пожар случайным не считают, говорят, что дверь была подперта, чтобы никто не мог выйти. Все надеются, что полиция разберется, установит виновных», — отметила в беседе с изданием односельчанка погибших.
Страшное совпадение или месть? Связь с недавним убийством.
Версия о поджоге обрастает мрачными подробностями, если вспомнить криминальную хронику поселка. Всего за два дня до пожара, 12 февраля, в Кукане произошло еще одно резонансное преступление — был застрелен несовершеннолетний юноша.
Два трагических события за короткий промежуток времени в одном небольшом населенном пункте заставляют местных жителей искать между ними связь. Люди теряются в догадках, было ли это роковым стечением обстоятельств или же чьей-то жестокой местью, жертвами которой стали ни в чем не повинные женщина и дети.
«Очень странная история. За два дня до этого происшествия в поселке застрелили парня. И тут пожар, в котором погибает семья. Возможно, совпадение. Тут уже только следователям разбирать», — рассказала еще одна собеседница.
Расследование на особом контроле.
Официальные органы уже приступили к работе. По факту гибели женщины и четверых детей было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Однако с учетом информации, появившейся в СМИ и показаний соседей, следователям предстоит тщательно проверить версию умышленного поджога.
Ситуация находится под личным контролем руководства Следственного комитета. Глава ведомства потребовал от руководителя следственного управления по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Белянского С. Ю. срочно предоставить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
На месте трагедии работают криминалисты, назначены необходимые экспертизы. Следователям предстоит выяснить, действительно ли дверь в доме была подперта снаружи, что стало причиной возгорания, и существует ли связь между убийством подростка и гибелью многодетной семьи. Местные жители замерли в ожидании официальных выводов, надеясь, что справедливость восторжествует, а виновные, если они есть, понесут суровое наказание.