Черный Валентин: пять человек погибли в огне в самый романтичный праздник

В ночь на 14 февраля в Хабаровском крае произошла трагедия, которая потрясла даже видавших виды следователей. В поселке Кукан Хабаровского района сгорел частный дом. В огне погибла многодетная мать и ее четверо детей. Те, кто жил по соседству, до сих пор не могут прийти в себя и строят страшные догадки: они уверены, что это был не просто несчастный случай.