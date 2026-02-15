Пьяный житель Владивостока зарезал 80-летнюю мать и ранил сестру

В городе Камертау 25-летний местный житель из личной неприязни замахнулся на мать топором и множество раз ударил ее по шее, в результате отрубив голову. Позднее он поместил части тела в полиэтиленовые пакеты, стеклянные хозяйственные банки и пластиковые тазы. Мужчину заключили под стражу на два месяца.