Пьяный житель Владивостока зарезал 80-летнюю мать и ранил сестру

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Владивостока, который в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на своих родственниц. В результате полученных ранений пожилая женщина скончалась в больнице. Об этом в воскресенье, 15 февраля, сообщили в пресс-службе СК России по Приморскому краю.
Трагедия произошла 13 февраля в квартире на улице Енисейской. Мужчина нанес ножевые ранения 80-летней матери и 58-летней сестре. Пожилую женщину госпитализировали, но спасти ее не удалось. Сестра подозреваемого выжила.
Мужчину задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. Следователи проводят комплекс экспертиз и допрашивают свидетелей, чтобы установить все обстоятельства преступления. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство двух лиц, говорится в сообщении.
В городе Камертау 25-летний местный житель из личной неприязни замахнулся на мать топором и множество раз ударил ее по шее, в результате отрубив голову. Позднее он поместил части тела в полиэтиленовые пакеты, стеклянные хозяйственные банки и пластиковые тазы. Мужчину заключили под стражу на два месяца.