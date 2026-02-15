Ричмонд
Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Источник: © РИА Новости

«Краснодарский край этой ночью подвергся массированной атаке киевского режима, которую отражали с позднего вечера и на протяжении всей ночи. Повреждения есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка Анапы», — написал он в Telegram-канале.

По данным Кондратьева, самая сложная ситуация — в поселке Волна. Там повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы.

«По имеющейся сейчас информации ранены два человека — их оперативно госпитализировали, оказывают всю необходимую помощь», — заключил глава региона.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

