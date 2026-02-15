Краснодарский край подвергся массированной ночной атаке БПЛА, есть раненые

К сожалению, не обошлось без пострадавших. По предварительным данным, ранения получили два человека — их оперативно госпитализировали, медики оказывают всю необходимую помощь.
Самая сложная обстановка сложилась в посёлке Волна Темрюкского района. Там повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы, возникло несколько очагов возгорания. Пожары тушат 126 человек и 34 единицы техники, включая подразделения МЧС России по Краснодарскому краю.
В Сочи в результате отражения атаки повреждён частный дом — там выбиты окна и задеты элементы системы отопления. В селе Юровка Анапы пострадала котельная, однако возгорания удалось избежать. Власти поручили в кратчайшие сроки восстановить теплоснабжение и помочь жителям с ремонтом имущества.
Ситуация остаётся на контроле региональных властей, муниципалитеты продолжают докладывать о последствиях, уточнил глава региона.
Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль с мирными жителями. Мужчина получил осколочные ранения, у женщины диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Обоих доставили в больницу.
