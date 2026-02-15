Ричмонд
Краснодарский край подвергся массированной ночной атаке БПЛА, есть раненые

Краснодарский край минувшей ночью подвергся массированной атаке со стороны киевского режима. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, подчеркнув, что силы ПВО отражали удары с позднего вечера и на протяжении всей ночи.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. По предварительным данным, ранения получили два человека — их оперативно госпитализировали, медики оказывают всю необходимую помощь.

Самая сложная обстановка сложилась в посёлке Волна Темрюкского района. Там повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы, возникло несколько очагов возгорания. Пожары тушат 126 человек и 34 единицы техники, включая подразделения МЧС России по Краснодарскому краю.

В Сочи в результате отражения атаки повреждён частный дом — там выбиты окна и задеты элементы системы отопления. В селе Юровка Анапы пострадала котельная, однако возгорания удалось избежать. Власти поручили в кратчайшие сроки восстановить теплоснабжение и помочь жителям с ремонтом имущества.

Ситуация остаётся на контроле региональных властей, муниципалитеты продолжают докладывать о последствиях, уточнил глава региона.

Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль с мирными жителями. Мужчина получил осколочные ранения, у женщины диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Обоих доставили в больницу.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

