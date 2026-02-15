Ричмонд
Губернатор Кондратьев: Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в воскресенье, 15 февраля, сообщил, что регион ночью подвергся массированной атаке Вооруженных сил Украины. По его словам, удары отражали с позднего вечера и на протяжении всей ночи.

Он уточнил, что повреждения зафиксированы в поселке Волна Темрюкского района, а также в Сочи и селе Юровка Анапы.

По информации главы региона, наиболее сложная обстановка сложилась в поселке Волна, где повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы.

Кондратьев добавил в своем Telegram-канале, что, по предварительным данным, пострадали два человека, их госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее в краснодарском оперштабе сообщили о возгорание резервуара с нефтепродуктами в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в поселке Волна.

26 января в Славянске-на-Кубани осколки беспилотника упали на территорию двух предприятий, что привело к возгораниям. В результате инцидента один человек был ранен.

