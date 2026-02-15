Жителя Владивостока обвинили в убийстве матери

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105, части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, покушение на убийство двух или более лиц). Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, а также выясняются обстоятельства произошедшего, добавляет СУСК по региону.