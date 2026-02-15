Краснодарский край подвергся массированной атаке Украины, которую отражали со вчерашнего вечера до утра и в результате которой пострадали минимум два человека. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
«Повреждения есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка Анапы. Самая сложная ситуация — в Волне, там повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. В Сочи поврежден частный дом — выбило окна и задело систему отопления. В селе Юровка повреждения получила котельная, возгорания не произошло», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Были зафиксированы несколько пожаров, к тушению которых привлекли более 120 человек и больше 30 единиц техники.
Что касается пострадавших, по словам Кондратьева, их оперативно госпитализировали и медики оказывают всю необходимую помощь. Тяжесть ранений губернатор не уточнил.
Оперштаб Кубани ночью информировал, что в Волне из-за падения обломков БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами.