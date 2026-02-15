Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Краснодарский край подвергся массированной атаке Украины

На Кубани в результате массированной атаки ВСУ пострадали минимум два человека.

Источник: Аргументы и факты

Краснодарский край подвергся массированной атаке Украины, которую отражали со вчерашнего вечера до утра и в результате которой пострадали минимум два человека. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Повреждения есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка Анапы. Самая сложная ситуация — в Волне, там повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. В Сочи поврежден частный дом — выбило окна и задело систему отопления. В селе Юровка повреждения получила котельная, возгорания не произошло», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Были зафиксированы несколько пожаров, к тушению которых привлекли более 120 человек и больше 30 единиц техники.

Что касается пострадавших, по словам Кондратьева, их оперативно госпитализировали и медики оказывают всю необходимую помощь. Тяжесть ранений губернатор не уточнил.

Оперштаб Кубани ночью информировал, что в Волне из-за падения обломков БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше