Краснодарский край подвергся массированной атаке Украины

«Повреждения есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка Анапы. Самая сложная ситуация — в Волне, там повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. В Сочи поврежден частный дом — выбило окна и задело систему отопления. В селе Юровка повреждения получила котельная, возгорания не произошло», — написал глава региона в своем Telegram-канале.