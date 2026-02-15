Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 68 БПЛА над регионами России

За ночь средства ПВО уничтожили 68 беспилотников ВСУ над территорией России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом в воскресенье, 15 февраля, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
— В течение прошедшей ночи с 23:00 14 февраля до 7:00 15 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, дроны были сбиты над Азовским морем, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым, Курской областью и над акваторией Черного моря, передает Telegram-канал МО РФ.
Утром 14 февраля в оборонном ведомстве сообщили, что за ночь над территорией России силы ПВО уничтожили 20 БПЛА.
Накануне стало известно, что дроны ВСУ ударили по поселку Центральному в Перевальском районе Луганской Народной Республики. По предварительным данным, пострадали 15 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.