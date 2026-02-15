Омич «опоздал» в суд на 13 лет

В качестве позиции второй стороны представлено указание на факт пропуска срока исковой давности. Суд согласился с этим доводом, отказав в удовлетворении «запоздалых» требований тарчанина. Обозначено, что после марта 2015 года суд не мог встать на сторону истца по этим основаниям.