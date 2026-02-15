Омич «опоздал» в суд на 13 лет

В минувшую пятницу, 13 февраля 2026 года, в объединенной пресс-службе судов Омской области привели детали необычного процесса, завершившегося в Тарском районе. В местную инстанцию обратился сельчанин, потребовавший задолженности по договору мены, не исполненному с 2012 года.
«Истец передал ответчику трактор, взамен чего до 1 марта 2012 года должен был получить пиломатериал на сумму 600 000 рублей. Обязательство не исполнено более десяти лет. В суде истец потребовал взыскать стоимость техники, проценты и судебные издержки», — приводятся в официальной публикации «исходные» детали.
В качестве позиции второй стороны представлено указание на факт пропуска срока исковой давности. Суд согласился с этим доводом, отказав в удовлетворении «запоздалых» требований тарчанина. Обозначено, что после марта 2015 года суд не мог встать на сторону истца по этим основаниям.
Причина столь долгого ожидания и реакция гражданина на такой вердикт в официальном сообщении не раскрываются.