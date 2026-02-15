Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейские выясняют обстоятельства инцидента со стрельбой в центре Ростова

В Донской столице неизвестные устроили стрельбу 14 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове полицейские выясняют обстоятельства стрельбы, устроенной неизвестными в центре города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Инцидент произошел ранним утром в субботу, 14 февраля возле одного из развлекательных заведений. Местные жители услышали на улице женские крики, после которых раздался мужской голос: «Давай, стреляй! Кому говорю?» Затем прогремели два громких хлопка.

Очевидцы разместили видео происходящего в соцсетях, а также сообщили о предполагаемой стрельбе в правоохранительные органы. К увеселительному заведению прибыл наряд полиции, но к тому времени участники конфликта уже скрылись.

— Устанавливаются обстоятельства происшествия. Сведений о пострадавших в полицию и медицинские учреждения не поступало, — прокомментировали в ведомстве.