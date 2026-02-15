Полицейские выясняют обстоятельства инцидента со стрельбой в центре Ростова

Инцидент произошел ранним утром в субботу, 14 февраля возле одного из развлекательных заведений. Местные жители услышали на улице женские крики, после которых раздался мужской голос: «Давай, стреляй! Кому говорю?» Затем прогремели два громких хлопка.
Очевидцы разместили видео происходящего в соцсетях, а также сообщили о предполагаемой стрельбе в правоохранительные органы. К увеселительному заведению прибыл наряд полиции, но к тому времени участники конфликта уже скрылись.
— Устанавливаются обстоятельства происшествия. Сведений о пострадавших в полицию и медицинские учреждения не поступало, — прокомментировали в ведомстве.