Меняют номер и скрывают уведомления: жителям Приморья рассказали, как аферисты берут кредиты на чужое имя

Мошенники рассылают фальшивые ссылки или файлы, при открытии которых жертва передает доступ к личным данным. В результате взламывается личный кабинет на «Госуслугах», меняются контактные данные, а также оформляются микрокредиты. Уведомления об этом скрываются, и о задолженности люди узнают только после того, как деньги были выведены.