Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меняют номер и скрывают уведомления: жителям Приморья рассказали, как аферисты берут кредиты на чужое имя

Мошенники оформляют микрозаймы на людей без их ведома в Приморье.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье сотрудники полиции сообщили о новой мошеннической схеме. Преступники оформляют микрокредиты на имя людей без их ведома. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Мошенники рассылают фальшивые ссылки или файлы, при открытии которых жертва передает доступ к личным данным. В результате взламывается личный кабинет на «Госуслугах», меняются контактные данные, а также оформляются микрокредиты. Уведомления об этом скрываются, и о задолженности люди узнают только после того, как деньги были выведены.

Полиция настоятельно рекомендует быть осторожными и не открывать подозрительные ссылки или вложения от незнакомых отправителей. Логин и пароль от «Госуслуг» следует вводить только через официальный сайт или приложение.

«В случае, если вы открыли подозрительный файл, следует сразу сменить пароли», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.