Меняют номер и скрывают уведомления: жителям Приморья рассказали, как аферисты берут кредиты на чужое имя

В Приморье сотрудники полиции сообщили о новой мошеннической схеме. Преступники оформляют микрокредиты на имя людей без их ведома. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Мошенники рассылают фальшивые ссылки или файлы, при открытии которых жертва передает доступ к личным данным. В результате взламывается личный кабинет на «Госуслугах», меняются контактные данные, а также оформляются микрокредиты. Уведомления об этом скрываются, и о задолженности люди узнают только после того, как деньги были выведены.
Полиция настоятельно рекомендует быть осторожными и не открывать подозрительные ссылки или вложения от незнакомых отправителей. Логин и пароль от «Госуслуг» следует вводить только через официальный сайт или приложение.
«В случае, если вы открыли подозрительный файл, следует сразу сменить пароли», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.