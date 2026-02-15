За ночь над Россией сбили 68 украинских беспилотников

По данным военного ведомства, атака продолжалась с 23:00 мск 14 февраля до 07:00 мск 15 февраля. БПЛА самолётного типа были сбиты над акваторией Азовского и Чёрного морей, а также над территориями Краснодарского края, Крыма, Курской области и Ставропольского края.
Дежурные расчёты ПВО отработали по всем целям. Оперативные службы продолжают мониторинг обстановки в регионах.
Ранее Life.ru писал, что Краснодарский край пережил массированную атаку беспилотников ВСУ. В посёлке Волна были повреждены резервуар с нефтепродуктами и склад, возникли очаги возгорания, два человека получили ранения. В Сочи пострадал частный дом, а в Юровке — котельная, сейчас последствия устраняют экстренные службы.
