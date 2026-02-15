Ричмонд
Мужчина погиб при пожаре в квартире на Танковой в Новосибирске

Возгорание произошло утром 15 февраля на пятом этаже дома № 15.

Утром 15 февраля в Новосибирске на улице Танковой, 15, произошёл пожар в квартире на пятом этаже, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили очевидцы телеграм-каналу АСТ-54 Black, отметив, что из окон идёт чёрный дым.

По словам соседей, погиб хозяин квартиры. Возгорание произошло в одной из комнат — горят диван и личные вещи. Спасатели вскрывали дверь и проверяли помещение двумя звеньями, однако установить автолестницу не удалось из-за припаркованных во дворе автомобилей.

С пятого этажа проводилась эвакуация жильцов, а к моменту сообщения пожарные уже ликвидировали возгорание.