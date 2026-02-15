Мужчина погиб при пожаре в квартире на Танковой в Новосибирске

Утром 15 февраля в Новосибирске на улице Танковой, 15, произошёл пожар в квартире на пятом этаже, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили очевидцы телеграм-каналу АСТ-54 Black, отметив, что из окон идёт чёрный дым.