Житель Владивостока убил 80-летнюю мать и ранил сестру

Пьяный житель Владивостока зарезал 80-летнюю мать и ранил сестру. Мужчина задержан.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке задержали мужчину по подозрению в убийстве 80-летней матери и ранении 58-летней сестры. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК России по Приморскому краю.

Во время нападения на родственниц мужчина был пьян. Убийство произошло в пятницу в доме на улице Енисейской.

«Нанес своим 80-летней матери и 58-летней сестре колото-резанные ранения. В последующем 80-летняя потерпевшая от полученных повреждений скончалась в медицинском учреждении», — рассказали в приморском СК.

В отношении задержанного завели уголовное дело за убийство и покушение на убийство. Следователи допрашивают свидетелей. Назначен ряд судебных экспертиз.

Ранее в Кумертау в Башкортостане 25-летний мужчина отрубил голову матери, расчленил ее тело и хранил его в банках.