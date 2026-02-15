Житель Владивостока убил 80-летнюю мать и ранил сестру

Во Владивостоке задержали мужчину по подозрению в убийстве 80-летней матери и ранении 58-летней сестры. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК России по Приморскому краю.
Во время нападения на родственниц мужчина был пьян. Убийство произошло в пятницу в доме на улице Енисейской.
«Нанес своим 80-летней матери и 58-летней сестре колото-резанные ранения. В последующем 80-летняя потерпевшая от полученных повреждений скончалась в медицинском учреждении», — рассказали в приморском СК.
В отношении задержанного завели уголовное дело за убийство и покушение на убийство. Следователи допрашивают свидетелей. Назначен ряд судебных экспертиз.
