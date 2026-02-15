В Бодайбо восстановили тепло в 78 жилых домах после крупной аварии

Из-за промерзания водовода 30 января были остановлены четыре котельные. Без тепла и воды остались более 160 домов и две школы, в регионе ввели режим ЧС. Сейчас часть домов, где невозможно быстро восстановить централизованное теплоснабжение, переводят на электроотопление — к работе уже подключилась «Байкальская энергетическая компания».