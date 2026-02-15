Ричмонд
В Бодайбо восстановили тепло в 78 жилых домах после крупной аварии

В Бодайбо продолжается ликвидация последствий масштабной коммунальной аварии. Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, теплоснабжение уже восстановлено в 78 жилых домах.

Источник: Life.ru

Среди подключённых объектов — 37 многоквартирных домов, 26 домов блокированной застройки и 15 индивидуальных. В них проживают 973 человека. Работы идут в круглосуточном режиме: специалисты отогревают участки теплотрассы, запускают новые дома и проводят внутридомовые работы.

Из-за промерзания водовода 30 января были остановлены четыре котельные. Без тепла и воды остались более 160 домов и две школы, в регионе ввели режим ЧС. Сейчас часть домов, где невозможно быстро восстановить централизованное теплоснабжение, переводят на электроотопление — к работе уже подключилась «Байкальская энергетическая компания».

По факту аварии Следственный комитет расследует уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей.

Ранее Life.ru писал, что в Белгороде жители остались без горячей воды до конца отопительного сезона из-за серьёзных повреждений энергообъектов. После ракетных ударов со стороны ВСУ восстановить систему централизованного горячего водоснабжения в короткие сроки оказалось невозможно. При этом холодная вода, тепло и электричество продолжают подаваться, аварийные службы работают без остановки.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.