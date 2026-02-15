Писательницу Устинову могли обокрасть родственники, попавшие в ловушку мошенников

Писательница Татьяна Устинова стала жертвой ограбления: из ее дома в селе Вятское Ярославской области вынесли ценности. В региональном управлении МВД подтвердили факт кражи, однако сама автор комментариев не дает и попросила знакомых не распространяться о случившемся.
По данным прессы, ущерб может составлять около 10 миллионов рублей, при этом близкие Устиновой утверждают, что сумма значительно выше и среди похищенного были семейные реликвии. Родственники сообщили, что хозяйки в доме не было, она находилась в Москве.
Местные жители предполагают, что злоумышленники могли действовать по наводке, поскольку, по их словам, ценности были изъяты целенаправленно. В то же время по селу распространяются слухи о возможной мошеннической схеме с участием родственника.
Вятское известно тем, что там живут представители творческой среды. Соседи отмечают, что новость об ограблении стала неожиданностью для многих жителей поселка, передает StarHit.
Ранее квартиру народной артистки России Юлии Рутберг ограбили. Это произошло тогда, когда знаменитость находилась на гастролях в Иркутске.