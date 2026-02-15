Из-за падения наледи с крыши в Нижнем Новгороде погибла 19-летняя девушка

Накануне на улице Варварской наледь упала на двух девушек, находившихся под крышей многоквартирного дома. Одна из пострадавших скончалась от полученных травм на месте, вторая получила легкие повреждения. В связи с этим инцидентом возбуждено уголовное дело, отметили в ведомстве.