В Бодайбо восстановили теплоснабжение в 78 жилых домах после аварии

В Бодайбо Иркутской области после аварии на водоводе восстановили теплоснабжение в 78 жилых домах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
Коммунальная авария произошла в городе 30 января. Из-за промерзания водовода были остановлены четыре котельные. Без тепла и воды остались более 160 домов, в которых проживают более 1,3 тыс. человек, и две школы. Власти ввели в Приангарье режим ЧС регионального уровня.
«Нарастающим итогом теплоснабжение восстановлено в 78 жилых домах. Это 37 многоквартирных домов, 26 — блокированной застройки и 15 индивидуальных. В подключенных домах живут 973 человека», — поделился иркутский губернатор.
По его словам, сегодня специалисты займутся отогревом участка теплотрассы по Кирпичному переулку. Кобзев добавил, что часть жилых домов, по которым пока невозможно быстро восстановить централизованное теплоснабжение, переводят на электроотопление.
На днях разрыв магистрального трубопровода произошел в городе Шелехове Иркутской области. В самом населенном пункте и в соседнем селе Баклаши ввели режим ЧС.