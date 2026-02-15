В Бодайбо восстановили теплоснабжение в 78 жилых домах после аварии

Коммунальная авария произошла в городе 30 января. Из-за промерзания водовода были остановлены четыре котельные. Без тепла и воды остались более 160 домов, в которых проживают более 1,3 тыс. человек, и две школы. Власти ввели в Приангарье режим ЧС регионального уровня.