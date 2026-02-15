В Таиланде более 40 человек пострадали при опрокидывании автобуса

Более 40 человек получили травмы в результате опрокидывания автобуса в южной провинции Транг. Об этом сообщило издание Khaosod.
Дорожный инцидент произошел в ночь на воскресенье. Автобус следовал по маршруту Пхукет — Бетонг. Всего в салоне находились 52 человека, при этом более десяти пассажиров получили тяжелые травмы.
По информации газеты, причиной аварии могло стать то, что водитель уснул за рулем. В настоящее время полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего.
«Водитель сообщил спасателям, что перед автобусом резко затормозил мотоцикл, из-за чего ему пришлось свернуть. Однако находившийся поблизости патрульный опроверг это заявление, сказав, что никакого мотоцикла он не видел, и предположив, что водитель, возможно, заснул за рулем», — пишет Khaosod.
Ранее поступала информация об аварии в городе Свободном Амурской области, где произошло столкновение двух автобусов и самосвала. По сведениям регионального центра гражданской защиты и пожарной безопасности, в инциденте пострадали три водителя. Двое из них от госпитализации отказались, в то время как водителя грузового автомобиля спасатели извлекли из кабины при помощи спецсредств и направили в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.
Помимо этого, вследствие данного ДТП была зафиксирована утечка дизельного топлива из топливной системы самосвала. Ликвидацией последствий разлива горючего занимались пожарные расчеты.