В Таиланде более 40 человек пострадали при опрокидывании автобуса

Ранее поступала информация об аварии в городе Свободном Амурской области, где произошло столкновение двух автобусов и самосвала. По сведениям регионального центра гражданской защиты и пожарной безопасности, в инциденте пострадали три водителя. Двое из них от госпитализации отказались, в то время как водителя грузового автомобиля спасатели извлекли из кабины при помощи спецсредств и направили в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.