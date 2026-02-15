В массовом ДТП на Оренбургском тракте водитель автобуса вылетел на дорогу

Во время массового ДТП на Оренбургском тракте водитель автобуса вылетел через лобовое стекло на дорогу. Об этом сообщают очевидцы. Авария произошла вечером 14 февраля в 20:40.
63-летний водитель автобуса ПАЗ — житель Лаишевского района со стажем вождения 26 лет — ехал со стороны села Сокуры в направлении Казани. По предварительной информации Госавтоинспекции, он не выбрал безопасную скорость, наехал на разделительную полосу, затем выехал на полосу встречного движения и столкнулся с тремя автомобилями — «Фольксваген», «Киа» и «Мерседес», которые ехали со стороны столицы Татарстана. Видео с места аварии можно посмотреть в нашем канале в Max.
В ДТП пострадали четыре человека: водитель автобуса ПАЗ, два пассажира и водитель легковых автомобилей. Все они были доставлены в больницу бригадами скорой помощи. О характере и тяжести полученных травм пока не сообщается.
Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.