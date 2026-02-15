Ричмонд
В массовом ДТП на Оренбургском тракте водитель автобуса вылетел на дорогу

Всего пострадали четыре человека.

Источник: Комсомольская правда

Во время массового ДТП на Оренбургском тракте водитель автобуса вылетел через лобовое стекло на дорогу. Об этом сообщают очевидцы. Авария произошла вечером 14 февраля в 20:40.

63-летний водитель автобуса ПАЗ — житель Лаишевского района со стажем вождения 26 лет — ехал со стороны села Сокуры в направлении Казани. По предварительной информации Госавтоинспекции, он не выбрал безопасную скорость, наехал на разделительную полосу, затем выехал на полосу встречного движения и столкнулся с тремя автомобилями — «Фольксваген», «Киа» и «Мерседес», которые ехали со стороны столицы Татарстана. Видео с места аварии можно посмотреть в нашем канале в Max.

В ДТП пострадали четыре человека: водитель автобуса ПАЗ, два пассажира и водитель легковых автомобилей. Все они были доставлены в больницу бригадами скорой помощи. О характере и тяжести полученных травм пока не сообщается.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.