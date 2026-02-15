Житель Липецкой области воровал электричество, прикрепив розетку к ЛЭП

В Липецкой области мужчина самовольно подключился к ЛЭП, установив розетку прямо на опоре линии электропередачи. Об этом сообщила пресс-служба судебной системы региона.
Все произошло в ноябре прошлого года в Добринском районе. 61-летний местный житель успел причинить энергоснабжающей организации ущерб почти на 95 тысяч рублей.
Мужчину осудили по административной статье о самовольном подключении и использовании электрической энергии (ч.1 ст. 7.19 КоАП РФ), назначив штраф в размере 10 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Ярославской области выявили майнинговую ферму, которая похитила электричество на сумму более 8,2 миллиона рублей.