На трассе М-5 в Челябинской области загорелся большегруз

На трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом загорелся грузовик.

Источник: МЧС РФ

Ранним утром 15 февраля на 102-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом вспыхнул большегруз. К счастью, водитель не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Челябинской области, на месте происшествия работали два пожарных расчета и шесть сотрудников МЧС России совместно с противопожарной службой региона. Огонь удалось оперативно локализовать.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования автомобиля. Сейчас специалисты продолжают выяснять детали происшествия.