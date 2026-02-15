Ричмонд
Генконсульство: россиян нет среди пострадавших в ДТП с автобусом в Таиланде

Более 40 человек пострадали при опрокидывании автобуса в Таиланде. Граждан РФ среди них нет.

Источник: Аргументы и факты

Граждан России нет среди пострадавших при опрокидывании автобуса в южной провинции Транг в Таиланде. Об этом 15 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство России в провинции Пхукет.

«В генконсульство сообщений от местных властей о возможных пострадавших россиянах не поступало», — рассказали в генконсульстве, отметив, что обращений от самих россиян также не поступало.

При опрокидывании автобуса в Таиланде, который следовал из Пхукета в город Бетонг, пострадали более 40 человек. В момент аварии, произошедшей в ночь с субботы на воскресенье, в салоне автобуса находились 52 человека. Тяжелые травмы получили более 10 пассажиров. Издание Khaosod пишет, что причиной ДТП могло стать то, что водитель уснул за рулем. Полиция расследует обстоятельства инцидента.