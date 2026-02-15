Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поиски похищенной матери журналистки NBC Гатри могут занять годы

Власти штата Аризона заявили, что не намерены прекращать поиски матери журналистки телеканала NBC News Саванны Гатри, 84-летней Нэнси Гатри, однако признали, что на это может потребоваться больше времени.

Источник: Аргументы и факты

Власти штата Аризона заявили, что не намерены прекращать поиски матери журналистки телеканала NBC News Саванны Гатри, 84-летней Нэнси Гатри, однако признали, что на это может потребоваться больше времени.

В интервью изданию The New York Times шериф округа Пима Крис Нанос сообщил, что следственная группа сохраняет решимость установить местонахождение женщины, несмотря на ряд безрезультатных направлений работы в последние дни.

«Возможно, это займет недели, месяцы или годы. Но мы не сдадимся. Мы найдем Нэнси. Мы сделаем это», — сказал он.

Нэнси в последний раз видели вечером 31 января в ее доме в Тусоне. Родственники сообщили о ее исчезновении около полудня 1 февраля после того, как она не появилась в церкви.

Ордер на обыск был исполнен в тот же день, когда полиция заявила об обнаружении в доме ДНК, не принадлежащей Нэнси или лицам из ее близкого окружения.

5 февраля президент США Дональд Трамп поручил федеральным правоохранительным органам подключиться к поискам матери журналистки, он также выразил поддержку семье Гатри.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше