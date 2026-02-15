Поиски похищенной матери журналистки NBC Гатри могут занять годы

Власти штата Аризона заявили, что не намерены прекращать поиски матери журналистки телеканала NBC News Саванны Гатри, 84-летней Нэнси Гатри, однако признали, что на это может потребоваться больше времени.
В интервью изданию The New York Times шериф округа Пима Крис Нанос сообщил, что следственная группа сохраняет решимость установить местонахождение женщины, несмотря на ряд безрезультатных направлений работы в последние дни.
«Возможно, это займет недели, месяцы или годы. Но мы не сдадимся. Мы найдем Нэнси. Мы сделаем это», — сказал он.
Нэнси в последний раз видели вечером 31 января в ее доме в Тусоне. Родственники сообщили о ее исчезновении около полудня 1 февраля после того, как она не появилась в церкви.
Ордер на обыск был исполнен в тот же день, когда полиция заявила об обнаружении в доме ДНК, не принадлежащей Нэнси или лицам из ее близкого окружения.
5 февраля президент США Дональд Трамп поручил федеральным правоохранительным органам подключиться к поискам матери журналистки, он также выразил поддержку семье Гатри.