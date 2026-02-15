Налёт отражён: Российские системы ПВО перехватили почти сотню дронов за два часа

Согласно официальным данным военного ведомства, география отражения ударов оказалась весьма обширной, охватив как приграничные, так и тыловые регионы. Основные силы противовоздушной обороны были задействованы в небе над Астраханской, Брянской и Волгоградской областями. Кроме того, аппараты противника были перехвачены в воздушном пространстве Ставропольского края, Краснодарского края и Республики Адыгея.
В сообщении также подчеркивается, что часть целей была нейтрализована над акваториями Азовского и Чёрного морей. Слаженная работа дежурных средств позволила предотвратить возможные последствия массированного налета на объекты в нескольких субъектах федерации.
А в течение прошедшей ночи российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников. По данным военного ведомства, атака продолжалась с 23:00 мск 14 февраля до 07:00 мск 15 февраля. БПЛА самолётного типа были сбиты над акваторией Азовского и Чёрного морей, а также над территориями Краснодарского края, Крыма, Курской области и Ставропольского края.
