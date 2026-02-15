Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Налёт отражён: Российские системы ПВО перехватили почти сотню дронов за два часа

Масштабная попытка атаки с применением беспилотных технологий была пресечена российскими военными в утренние часы 15 февраля. В Минобороны РФ сообщили, что в течение всего двух часов — с 07:00 до 09:00 по московскому времени — дежурные расчеты ПВО успешно ликвидировали 88 украинских дронов самолётного типа.

Согласно официальным данным военного ведомства, география отражения ударов оказалась весьма обширной, охватив как приграничные, так и тыловые регионы. Основные силы противовоздушной обороны были задействованы в небе над Астраханской, Брянской и Волгоградской областями. Кроме того, аппараты противника были перехвачены в воздушном пространстве Ставропольского края, Краснодарского края и Республики Адыгея.

В сообщении также подчеркивается, что часть целей была нейтрализована над акваториями Азовского и Чёрного морей. Слаженная работа дежурных средств позволила предотвратить возможные последствия массированного налета на объекты в нескольких субъектах федерации.

А в течение прошедшей ночи российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников. По данным военного ведомства, атака продолжалась с 23:00 мск 14 февраля до 07:00 мск 15 февраля. БПЛА самолётного типа были сбиты над акваторией Азовского и Чёрного морей, а также над территориями Краснодарского края, Крыма, Курской области и Ставропольского края.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше