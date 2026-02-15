Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники обманули более тысячи человек из разных стран на 180 млн евро

В Германии начался громкий судебный процесс по делу о криптомошенничестве на 180 млн евро.

Источник: Аргументы и факты

В немецком городе Бамберг (Бавария) начался крупный судебный процесс по делу о масштабном криптовалютном мошенничестве. По данным издания Bild, перед судом предстал 50-летний мужчина, которого следствие считает одним из ключевых фигурантов схемы. Перевод материала сделал aif.ru.

Прокуратура утверждает, что группа через подконтрольные онлайн-платформы предлагала инвесторам вложения в криптовалюту с обещанием высокой доходности. По версии обвинения, реальные торги не велись, а демонстрируемые клиентам графики прибыли были сфальсифицированы.

«Манипулированные курсы и обещания высокой прибыли использовались для привлечения инвесторов», — указывается в материалах дела.

Следствие оценивает общий ущерб примерно в 180 млн евро. Потерпевшими признаны около 1000 человек из разных стран. Значительная часть средств, по данным прокуратуры, поступила от инвесторов из Германии.

Как пишет Bild, обвиняемый действовал в составе так называемой Milton Group. Через различные сайты потенциальным клиентам предлагали открыть счет и внести первоначальный депозит, после чего с ними связывались «консультанты», убеждавшие увеличивать вложения.

Защита не отрицает, что подсудимый участвовал в разработке технической инфраструктуры платформ, однако указывает, что он не контролировал всю схему. Адвокаты заявили, что их подзащитный «осознавал возможные злоупотребления и сожалеет о случившемся».

Процесс проходит при усиленных мерах безопасности. Суду предстоит оценить масштаб предполагаемого ущерба и степень ответственности каждого из фигурантов. В случае признания вины обвиняемым может грозить длительный срок лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель ЯНАО лишился дома и 6,6 млн рублей из-за телефонных аферистов.