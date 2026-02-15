Мошенники обманули более тысячи человек из разных стран на 180 млн евро

В немецком городе Бамберг (Бавария) начался крупный судебный процесс по делу о масштабном криптовалютном мошенничестве. По данным издания Bild, перед судом предстал 50-летний мужчина, которого следствие считает одним из ключевых фигурантов схемы. Перевод материала сделал aif.ru.
Прокуратура утверждает, что группа через подконтрольные онлайн-платформы предлагала инвесторам вложения в криптовалюту с обещанием высокой доходности. По версии обвинения, реальные торги не велись, а демонстрируемые клиентам графики прибыли были сфальсифицированы.
«Манипулированные курсы и обещания высокой прибыли использовались для привлечения инвесторов», — указывается в материалах дела.
Следствие оценивает общий ущерб примерно в 180 млн евро. Потерпевшими признаны около 1000 человек из разных стран. Значительная часть средств, по данным прокуратуры, поступила от инвесторов из Германии.
Как пишет Bild, обвиняемый действовал в составе так называемой Milton Group. Через различные сайты потенциальным клиентам предлагали открыть счет и внести первоначальный депозит, после чего с ними связывались «консультанты», убеждавшие увеличивать вложения.
Защита не отрицает, что подсудимый участвовал в разработке технической инфраструктуры платформ, однако указывает, что он не контролировал всю схему. Адвокаты заявили, что их подзащитный «осознавал возможные злоупотребления и сожалеет о случившемся».
Процесс проходит при усиленных мерах безопасности. Суду предстоит оценить масштаб предполагаемого ущерба и степень ответственности каждого из фигурантов. В случае признания вины обвиняемым может грозить длительный срок лишения свободы.
