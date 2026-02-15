В Москве племянник украл 1,4 млн рублей со счета умершего дяди

«В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Бирюлево Западное Москвы задержали подозреваемого — 36-летнего племянника умершего», — сказали в пресс-службе.
В ГУ МВД пояснили, что в полицию обратилась родственница, скончавшегося в августе 2024 года мужчины. Она рассказала, что неизвестный похитил с банковского счета покойного более 1 млн 400 тыс. рублей.
«Злоумышленник восстановил SIM-карту родственника и с ее помощью получил доступ к банковскому приложению. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению», — пояснили в полиции.
Возбуждено уголовное дело о краже.