В Москве племянник украл 1,4 млн рублей со счета умершего дяди

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 36-летнего мужчину, который украл 1,4 млн рублей со счета умершего родственника, восстановив его SIM-карту. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Источник: РИА "Новости"

«В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Бирюлево Западное Москвы задержали подозреваемого — 36-летнего племянника умершего», — сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД пояснили, что в полицию обратилась родственница, скончавшегося в августе 2024 года мужчины. Она рассказала, что неизвестный похитил с банковского счета покойного более 1 млн 400 тыс. рублей.

«Злоумышленник восстановил SIM-карту родственника и с ее помощью получил доступ к банковскому приложению. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению», — пояснили в полиции.

Возбуждено уголовное дело о краже.