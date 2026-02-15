Ричмонд
Близ новой станции LRT произошел пожар

В Астане пожарные ликвидировали возгорание в остановочном павильоне по улице Нурмагамбетова, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, пожарным поступило сообщение о дыме на остановке общественного транспорта в районе Сарайшык по улице Нурмагамбетова.

«По прибытии установлено, что на территории строящегося объекта в подвальном помещении остановочного павильона наблюдалось задымление. Произошло возгорание электрических кабелей в электрощитовой и строительного мусора на общей площади 10 кв. метров», — говорится в сообщении.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и предотвратили распространение огня на соседние помещения. Пострадавших нет. Причина устанавливается.

На видео, опубликованном МЧС, видно, что горение проводки и задымление произошло близ новой станции LRT.

Станцию LTR также строят в столичном аэропорту.