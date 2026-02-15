Близ новой станции LRT произошел пожар

Как сообщили в МЧС, пожарным поступило сообщение о дыме на остановке общественного транспорта в районе Сарайшык по улице Нурмагамбетова.
«По прибытии установлено, что на территории строящегося объекта в подвальном помещении остановочного павильона наблюдалось задымление. Произошло возгорание электрических кабелей в электрощитовой и строительного мусора на общей площади 10 кв. метров», — говорится в сообщении.
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и предотвратили распространение огня на соседние помещения. Пострадавших нет. Причина устанавливается.
На видео, опубликованном МЧС, видно, что горение проводки и задымление произошло близ новой станции LRT.
Станцию LTR также строят в столичном аэропорту.