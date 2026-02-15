Страшный пожар в Пермском крае унёс жизни двух человек

Сообщение о возгорании на улице Стахановская в городе Чернушка поступило 15 февраля в 10:30. К месту вызова были направлены 15 человек личного состава и 5 единиц техники. По прибытии пожарные установили, что происходило горение жилого дома и надворных построек.