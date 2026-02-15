Страшный пожар в Пермском крае унёс жизни двух человек

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Чернушинском муниципальном округе, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Сообщение о возгорании на улице Стахановская в городе Чернушка поступило 15 февраля в 10:30. К месту вызова были направлены 15 человек личного состава и 5 единиц техники. По прибытии пожарные установили, что происходило горение жилого дома и надворных построек.
«К сожалению, на пожаре имеется 2 погибших, травмированных нет», — рассказали в краевом МЧС.
Пожар удалось локализовать в 10:36, полностью ликвидировать — в 10:55. Площадь возгорания составила 96 квадратных метров. Сейчас по факту происшествия проводится проверка. В ведомстве уточнили, что информация оперативная и подлежит уточнению.
