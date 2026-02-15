В Омске безбилетник избил подростка в троллейбусе

В Омске произошла драка в общественном транспорте. В троллейбусе № 16 мужчина-безбилетник избил подростка. Видео с места событий опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Омск».
В посте сказано, что перед тем, как попасть в транспорт, мужчина ударил заднюю дверь транспорта, поскольку та не открывалась. Когда он попал внутрь, началась словесная перепалка с кондуктором — омич не захотел платить за проезд.
В итоге женщине решил помочь молодой человек. Он призвал мужчину оплатить поездку, но это привело к драке.
На публикацию отреагировали в региональном следкоме. В ведомстве заявили, что в рамках проверки уже выясняются все обстоятельства инцидента.