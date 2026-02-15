Автобус протаранил легковушку на перекрестке в Приморье

На Владивостокском шоссе в Уссурийске произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Как установили инспекторы ГАИ, 52-летний водитель автобуса ГАЗ проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Toyota Prius. В салоне маршрутки в этот момент находились 10 пассажиров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
В аварии пострадали две женщины 46 и 79 лет. Им оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение.
«На водителя, управляющего транспортом с 2000 года, составлен протокол по статье КоАП РФ “Проезд на запрещающий сигнал светофора”. Кроме того, открыто административное производство по статье КоАП РФ за причинение вреда здоровью. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.
В Госавтоинспекции напоминают, что водитель общественного транспорта несет персональную ответственность за безопасность пассажиров и обязан строго соблюдать правила дорожного движения.