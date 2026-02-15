Автобус протаранил легковушку на перекрестке в Приморье

«На водителя, управляющего транспортом с 2000 года, составлен протокол по статье КоАП РФ “Проезд на запрещающий сигнал светофора”. Кроме того, открыто административное производство по статье КоАП РФ за причинение вреда здоровью. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.