В поселке Листвянка водитель хивуса сбил человека на льду

15 февраля 2026 года в поселке Листвянка капитан хивуса сбил женщину. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
— Около 13:00 по местному времени водитель судна особой конструкции «Фотон» не справился с управлением на льду Байкала, — уточнили в ведомстве.
Пострадавшая получила травмы, ее госпитализировали в больницу. Сейчас сотрудники Байкало-Ангарской прокуратуры выясняют обстоятельства происшествия. Следственный комитет проводит проверку по признакам преступления «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта».
