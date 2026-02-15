На Среднем Урале за сутки потушили 12 пожаров

Еще 8% случаев были связаны с коротким замыканием проводки. Такой инцидент был в селе Горный Щит на улице Первая. Пламя охватило 70 квадратных метров в частном доме. С огнем пожарные боролись в течение 35 минут. На месте работали двенадцать пожарных.