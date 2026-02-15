На Среднем Урале за сутки потушили 12 пожаров

14 февраля в Свердловской области пожарные потушили двенадцать пожаров. Девять из них вспыхнули в частном секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС Свердловской области.
В Первоуральске из-за пожара в садовом товариществе № 7 пострадал мужчина.
— Площадь пожара составила два квадрата. Мужчина получил термический ожог и был госпитализирован. Возгорание ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений владельцем первичными средствами пожаротушения, — рассказали в ведомстве.
Из-за неосторожного обращения с огнем произошло 8% пожаров.
Так в Екатеринбурге на улице Куйбышева загорелся мусор в шахте лифта на первом этаже. Возгорание потушили местные жители до прибытия пожарных.
Еще 8% случаев были связаны с коротким замыканием проводки. Такой инцидент был в селе Горный Щит на улице Первая. Пламя охватило 70 квадратных метров в частном доме. С огнем пожарные боролись в течение 35 минут. На месте работали двенадцать пожарных.