На Среднем Урале за сутки потушили 12 пожаров

Свердловские пожарные за прошедшие сутки боролись с огнем 12 раз.

Источник: Комсомольская правда

14 февраля в Свердловской области пожарные потушили двенадцать пожаров. Девять из них вспыхнули в частном секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС Свердловской области.

В Первоуральске из-за пожара в садовом товариществе № 7 пострадал мужчина.

— Площадь пожара составила два квадрата. Мужчина получил термический ожог и был госпитализирован. Возгорание ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений владельцем первичными средствами пожаротушения, — рассказали в ведомстве.

Из-за неосторожного обращения с огнем произошло 8% пожаров.

Так в Екатеринбурге на улице Куйбышева загорелся мусор в шахте лифта на первом этаже. Возгорание потушили местные жители до прибытия пожарных.

Еще 8% случаев были связаны с коротким замыканием проводки. Такой инцидент был в селе Горный Щит на улице Первая. Пламя охватило 70 квадратных метров в частном доме. С огнем пожарные боролись в течение 35 минут. На месте работали двенадцать пожарных.