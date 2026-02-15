Сбой произошел на синей ветке метро в Петербурге

Ранее метрополитен напоминал об ограничении работы вестибюля на станции метро «Бартийская». С 5 декабря 2025 года по 27 февраля 2026 года из-за ремонта эскалатора вход для пассажиров закрыт с 8:10 до 10:20. А с 17:00 до 19:00 он работает в ограниченном режиме.