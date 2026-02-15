Сбой произошел на синей ветке метро в Петербурге

В воскресенье утром, 15 февраля, на синей ветке петербургского метро произошел сбой в движении поездов. Это случилось в 7:15 утра.
Как сообщили в подземке, по техническим причинам были увеличены интервалы движения на участке Линии 2 от станции «Московская» до станции «Петроградская». Для устранения неисправности к работе оперативно привлекли аварийно-восстановительные службы метрополитена.
Позже аварийная служба приступила к ликвидации неполадок.
В 7:56 метрополитен сообщил о восстановлении движения.
— Движение поездов на Линии 2 осуществляется в обычном режиме, интервалы восстанавливаются. Техническая неисправность устранена, — рассказали в пресс-службе петербургского метрополитена.
Какая именно была неисправность, в организации не сообщает. До сих пор подземка работает в штатном режиме.
Ранее метрополитен напоминал об ограничении работы вестибюля на станции метро «Бартийская». С 5 декабря 2025 года по 27 февраля 2026 года из-за ремонта эскалатора вход для пассажиров закрыт с 8:10 до 10:20. А с 17:00 до 19:00 он работает в ограниченном режиме.