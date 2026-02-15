Ричмонд
Три человека погибли в сильном пожаре в частном доме в Песочном

Огонь полностью охватил частный дом в Курортном районе.

Источник: Комсомольская правда

Серьезный пожар произошел в ночь на 15 февраля в Курортном районе Петербурга. Сообщение о возгорании в доме № 4 по Центральной улице в поселке Песочный поступило в экстренные службы в 03:50.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России по Санкт-Петербургу, огонь охватил одноэтажный частный дом размером 12×15 метров по всей площади. Пожар удалось ликвидировать только к 07:06.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербурга, возгорание не обошлось без жертв.

— При разборе завалов на пожаре были обнаружены три погибших человека, — уточнили в ведомстве.

Предварительно, жертвами пожара стала мать и двое ее детей. Пока эта информация не подтверждена.

От МЧС к тушению привлекались 22 сотрудника и пять единиц техники. Причины возгорания также остаются неизвестными. Сейчас инспекторы выясняют, что именно могло привести к трагедии.