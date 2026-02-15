Три человека погибли в сильном пожаре в частном доме в Песочном

Серьезный пожар произошел в ночь на 15 февраля в Курортном районе Петербурга. Сообщение о возгорании в доме № 4 по Центральной улице в поселке Песочный поступило в экстренные службы в 03:50.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России по Санкт-Петербургу, огонь охватил одноэтажный частный дом размером 12×15 метров по всей площади. Пожар удалось ликвидировать только к 07:06.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербурга, возгорание не обошлось без жертв.
— При разборе завалов на пожаре были обнаружены три погибших человека, — уточнили в ведомстве.
Предварительно, жертвами пожара стала мать и двое ее детей. Пока эта информация не подтверждена.
От МЧС к тушению привлекались 22 сотрудника и пять единиц техники. Причины возгорания также остаются неизвестными. Сейчас инспекторы выясняют, что именно могло привести к трагедии.