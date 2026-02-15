В Самарской области двухлетний ребенок пострадал в ДТП с иномарками

Полиция установила, что 18-летний водитель автомобиля Ford Focus на 50 м указанной автодороги при повороте налево не уступил дорогу машине Peugeot 301, которая ехала по встречной полосе. В результате аварии получил травмы и был госпитализирован двухлетний пассажир автомобиля Peugeot.