Психически нездоровый челябинец ранил ножом двух женщин в храме

В воскресенье, 15 февраля, в Челябинске психически нездоровый мужчина ранил ножом двух женщин в храме иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» на улице Воровского. Пострадавших увезли в больницу. Об этом сообщили региональное управление Следственного комитета и официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным силовиков, нападению предшествовал небольшой конфликт между посетителями. В ходе ссоры 24-летний челябинец схватился за нож и ранил двух женщин в возрасте 53 и 74 лет.

Мужчину задержали прибывшие на место полицейские. Следком возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам «а» и «и» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений). Челябинцу грозит до 15 лет лишения свободы.

Как уточнила Ирина Волк, полицейские установили, что задержанный состоит на учёте в специализированном медицинском учреждении.

Напомним, в конце октября в Челябинске ревнивец напал с ножом на бывшую супругу и её спутника.

