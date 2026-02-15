Психически нездоровый челябинец ранил ножом двух женщин в храме

В воскресенье, 15 февраля, в Челябинске психически нездоровый мужчина ранил ножом двух женщин в храме иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» на улице Воровского. Пострадавших увезли в больницу. Об этом сообщили региональное управление Следственного комитета и официальный представитель МВД России Ирина Волк.