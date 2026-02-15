Психически нездоровый челябинец ранил ножом двух женщин в храме

По данным силовиков, нападению предшествовал небольшой конфликт между посетителями. В ходе ссоры 24-летний челябинец схватился за нож и ранил двух женщин в возрасте 53 и 74 лет.
Мужчину задержали прибывшие на место полицейские. Следком возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам «а» и «и» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений). Челябинцу грозит до 15 лет лишения свободы.
Как уточнила Ирина Волк, полицейские установили, что задержанный состоит на учёте в специализированном медицинском учреждении.
Напомним, в конце октября в Челябинске ревнивец напал с ножом на бывшую супругу и её спутника.