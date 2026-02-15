Под Глусском крыша магазина рухнула из-за снега

Судя по фото, кровля рухнула на железобетонные плиты перекрытия над входом в магазин. Обрушение произошло до начала рабочего дня, и поэтому никто не пострадал. Место обрушения обозначили оградительной лентой, а в магазин теперь ходят через запасной вход.